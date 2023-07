"Red Bull wil Perez uit vormcrisis halen."

Teambaas Christian Horner zegt dat Sergio Pérez geen zorgen hoeft te maken over zijn zitje. Red Bull zal er alles aan doen om de Mexicaan uit de negatieve spiraal te trekken.



Perez kende sinds Miami een aantal zeer slechte kwalificaties, deels door fouten, maar ook door verkeerde beslissingen aan de pitmuur. Horner erkent dit.



''Checo heeft een vreselijke serie zaterdagen achter de rug – vijf zaterdagen op rij heeft hij Q3 niet gehaald. Ik denk dat een deel daarvan pech heeft gehad. Een deel ervan is een beetje zelf toegebracht'', zei de Brit tegen de podcast van F1 Nation.

Hij vervolgt: ''We proberen hem gewoon door die periode heen te helpen, hij staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap. Hij heeft tot nu toe twee Grand Prix gewonnen van de tien dit jaar en hij begon het seizoen in zo'n geweldige vorm.''



Red Bull gaat er alles aan doen om zijn mojo terug te vinden. “We willen hem gewoon helpen die vorm te herpakken. Boedapest wordt een locatie waar hij hopelijk een eenvoudig weekend kan hebben.''

"Dan hebben we minder dan een week later een sprintrace in Spa, dus hopelijk kan Checo de vorm herpakken die hij dat jaar in Jeddah en Azerbeidzjan liet zien, waar hij absoluut op de top van zijn kunnen was."