Pérez ziet uitbreiding van aantal F1-straatraces wel zitten: "Stratencircuits zijn speciaal"

Vorige week mocht Red Bull-coureur Sergio Pérez door de straten van Madrid scheuren. Zijn team organiseerde de zoveelste showrun, waarbij de Mexicaan het asfalt van de Spaanse hoofdstad kon gaan inkleuren. Voor de ogen van duizenden fans kon Max Verstappen's teamgenoot een mooie show geven, en laat na afloop weten dat de koningsklasse er wel wat extra stratencircuits aan de kalender mogen toevoegen.

Ditmaal was het de beurt aan Madrid om op een Red Bull-demorun getrakteerd te worden. Duizenden enthousiaste fans kwamen naar het centrum van de Spaanse miljoenenstad om daar een blik op Red Bull-coureur Sergio Pérez te werpen, die er weer een waar spektakel van wist te maken.

Maar niet alleen de Spaanse toeschouwers waren positief gestemd, ook Pérez was over het evenement te spreken. Volgens de Mexicaan mag de Formule 1 wel onderzoeken of er meer stratencircuits aan de kalender toegevoegd moeten worden.

"Stratencircuits zijn heel speciaal – het zou goed zijn om er meer aan de kalender toe te voegen. Bij dit soort locaties hangt altijd een hele bijzondere sfeer, vooral in steden zoals Madrid. Ik heb het natuurlijk ook altijd goed op stratencircuits gedaan. Het vertrouwen hebben om tijdens dat soort weekenden geen misstappen te zetten, is heel belangrijk."