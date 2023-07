Verstappen kan alle races winnen: ''Hij is een fenomeen''

In Hongarije kan Red Bull een bijzonder record pakken. Als de Oostenrijkse renstal met Max Verstappen of Sergio Perez een zege behaald in Budapest heeft de renstal de meeste overwinningen achter elkaar. Ook bestaat nog steeds de kans dat Red Bull als enige team ooit alle Grand Prix in een seizoen op haar naam schrijft. McLaren kwam in 1988 daar in de buurt.

De wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg ziet dat Red Bull onverslaanbaar lijkt en toen hem werd gevraagd of dat mogelijk was zei de Duitser het volgende: "Het lijkt zo, toch?", zei Rosberg tegen Marca.

Perez kan de achilleshiel worden sinds de tegenvallende resultaten en alle druk lijkt te rusten op de schouders van de tweevoudig wereldkampioen Verstappen. “De moeilijkheid is dat ze op dit moment maar één coureur hebben die alle races kan winnen. De andere loopt altijd achter met veel moeilijkheden. Daarom wordt het voor hen moeilijker, maar het kan nog steeds. Maar dat zullen veel races moeten zijn voor Verstappen."



Rosberg gelooft dat Verstappen die reeks kan volbrengen. 'Voor mij gaat hij op het niveau van de belangrijkste namen in de geschiedenis staan. Senna, Schumacher, Hamilton - Max gaat bij de vijf of zes beste ooit horen.''



''Hij is een fenomeen en het team heeft hem ook een hele goede auto gegeven – de beste auto. Maar je kunt het ook zien met zijn teamgenoten, en ze zijn allemaal sterk, maar ze kunnen nooit dicht bij hem komen.''

"Ook nu met Perez, die een goede coureur is en ik ken hem goed, maar het is onmogelijk voor hem om dicht bij Max te zijn en dat is mentaal zo moeilijk, om te accepteren dat de andere man beter is", sloot Rosberg af.