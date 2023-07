Verstappen wil concurrentie slopen: "Achterstand nog groter maken is mijn motivatie"

Max Verstappen domineert de Formule 1 in 2023. Of het voor de Red Bull-coureur saai is, alleen de top? Absoluut niet. Volgens de tweevoudig kampioen mag het zelfs een onsje meer. De Nederlander is erop gebrand om aan de top te blijven en desnoods het verschil tussen anderen nog groter te maken.



De strijd met het wiel-aan-wiel-gevecht, laat hem koud. "Het is het tegenovergestelde, ik denk dat ik me zou vervelen als ik geen kans zie om voor een overwinning te vechten'', zei Verstappen tegen Channel 4.

De voldoening op dit moment haalt de Red Bull-coureur uit iets anders. "Voor mij, vechten aan de top, ik ben erg gemotiveerd. Ik hou van wat ik doe, maar de uitdaging om meer te willen, proberen aan de top te blijven, proberen de achterstand nog groter te maken, dat is nu mijn motivatie. Het is zeker niet saai."

Verstappen wil het uiterste uit de kan halen, elk punt wat gescoord kan worden, moet gescoord worden. Dat bleek wel uit de Oostenrijkse Grand Prix waar de Nederlander met enige risico het punt voor de snelste ronde opeiste. "Ik ging sowieso proberen om voor de snelste ronde te gaan, of het nu op de oude banden was of niet", legde Verstappen uit. "Het team begreep ook dat het veiliger was om voor de snelste ronde te gaan op versere banden dan op de oude.

"Soms, geen risico, is geen plezier, dus je moet het een beetje spannender maken. Dat is ook een beetje een motto dat Dietrich Mateschitz vroeger had en gebruikte: geen risico, geen plezier. Dus implementeerde ik dat ook."