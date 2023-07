Ricciardo verwacht 'geen langzame start' van F1-comeback te hebben

Bij de aankomende Grand Prix van Hongarije zullen er veel ogen gericht zijn op het F1-team van AlphaTauri en haar comeback kid Daniel Ricciardo. De Australiër werd eerder deze maand als de vervanger van Nyck de Vries aangewezen, en zal zodoende zijn F1-carrière met ingang van aankomend weekend gaan vervolgen. Ricciardo zegt geen prestatiedruk te voelen, en laat weten dat hij meteen al op tempo zou willen komen.

Het zusterteam van Red Bull deed eerder deze maand de Formule 1-wereld tot een schudden brengen. De Nederlandse F1-rookie Nyck de Vries presteerde volgens de Red Bull-familie tegenvallend, waardoor achtvoudig Grand Prix-winnaar Daniel Ricciardo als zijn vervanger werd opgeroepen. Ricciardo heeft een flink aantal maanden langs de zijlijn gestaan, maar aankomend weekend zal hij zijn carrière in de koningsklasse weer op gaan pakken. Maar een prestatiedruk die voelt hij niet, meent Ricciardo.

"Ze verwachten resultaten, en prestaties. Maar totdat ik in de auto zit, is het lastig om te bepalen wat ze precies van me willen zien. Is dat een P8-finish? Of een P14? Voor mijn gevoel sta ik niet onder druk. We hebben immers maar twee Grands Prix op de kalender, en dan is er de zomerstop. Naar mijn weten is er geen 'je moet dit laten zien voordat augustus begint' instelling, maar tegelijkertijd verwacht ik zelf ook echt geen langzame start te hebben. Ik wil meteen al op tempo kunnen komen, en de kennis toepassen die ik de afgelopen paar maanden heb gewonnen", concludeert Ricciardo.