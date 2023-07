Verstappen neemt wraak op tegenstander tijdens virtuele race op Spa

Het is maar een spelletje gaat niet op voor Max Verstappen. De tweevoudig F1-kampioen was ontzettend boos nadat hij van achteren werd aangetikt in de eerste bocht tijdens een virtuele race op Spa-Francorchamps.

Sven-Ole Haase, een Duitse racer, raakte Verstappen waardoor de Nederlandse coureur de controle verloor en in botsing kwam met zijn teamgenoot, Diogo Pinto. Verstappen was 鈥媙ot amused en besloot wraak te nemen.

Bij Les Combes nam de Red Bull-coureur de uitwijkroute naast de baan om Haase zo snel mogelijk bij te halen. Voor het ingaan van Bruxelles ramde de Nederlander zijn tegenstander van de baan.