Eerste F1-machine van Newey in puin na crash op Goodwood Festival

De eerste ontworpen F1-bolide van Adrian Newey, de Judd CG901, is tijdens het Goodwood Festival of Speed ​​helemaal aan gort gereden.

Herhalingen toonden aan dat de achterwielen van de auto volledig vastzaten, waardoor hij een pirouette maakte. Gelukkig kwam de coureur, Richard Hope, er ongedeerd uit

That is going to be one big and expensive repair bill I imagine?https://t.co/Iog1b2sfo2