Verstappen wil geen teambaas worden: "Zeker niet in de Formule 1"

Max Verstappen presteert als coureur momenteel zeer sterk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij en heeft veel invloed op de prestaties van zijn team. In de toekomst wil hij echter geen teambaas worden, niet in de Formule 1 in ieder geval.

Verstappen is als coureur momenteel één van de machtigste mannen in de internationale autosport. De Nederlander spreekt zich daarnaast ook vaak kritisch uit over de besluiten van de sport en over straffen die worden uitgedeeld. Daarnaast heeft hij met Verstappen.com Racing ook een team dat vooral actief is in de simracerij, maar ook in de echte wereld. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij zeer betrokken is bij dit project.

In de toekomst wil hij deze skills echter niet gaan inzetten in de Formule 1. De Red Bull-coureur hoeft, als het aan hem ligt, geen teambaas te worden. In gesprek met het Amerikaanse CNN is hij daar nogal duidelijk over: "Nee, zeker niet in de Formule 1. Er gaat zoveel geld in om en ik wil mij niet in een positie bevinden waarin ik belangrijke keuzes moet gaan maken. Ik wil dat zoiets van mij is, dat ik de controle erover heb en dat ik kan zeggen wat er belangrijk is."