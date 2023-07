Hill twijfelt aan recordjacht: "Dan kan Max alles winnen"

Het team van Red Bull Racing is op een zeer sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. Ze hebben tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en Max Verstappen gaat met een reusachtige voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Damon Hill vraagt zich af of Red Bull dit seizoen alle races kan winnen.

Het is een gedachte die al bij de seizoensopener in Bahrein de wereld in werd geslingerd. Red Bull is dit seizoen veel sneller dan de rest en een aantal prominenten denkt dat de Oostenrijkse renstal alles kan gaan winnen. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez hebben het team al alle grote prijzen bezorgd in de huidige jaargang.

Damon Hill denkt dat het een geweldige prestatie zou zijn als Red Bull alle races wint. De Britse enkelvoudig wereldkampioen wijst in gesprek met The Independent vooral naar Verstappen: "Kunnen ze alle races winnen? Het is nog nooit gebeurd. Ze zullen er aan denken, maar ze zullen er niet op rekenen. Mijn ervaring zegt mij dat het niet zal gebeuren, Fernando Alonso of Lewis Hamilton kan weer gaan winnen. Als ze dat niet gaan doen, dan kan Max zeker alles gaan winnen dit jaar."