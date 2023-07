Domenicali wil speciale prijs introduceren voor 'Grand Slam'

Sinds 2021 worden er in de Formule 1 sprintweekenden afgewerkt. Dit jaar introduceerde men een nieuw sprintformat met een extra kwalificatiesessie op de zaterdagochtend. Niet iedereen is daar fan van, maar Formule 1 CEO Stefano Domenicali wil graag een nieuwe prijs introduceren voor de coureur die succesvol is de sprintweekenden.

Sinds dit seizoen staat de Sprint los van de Grand Prix die op zondag wordt verreden. De kwalificatie op de vrijdag bepaalt de startopstelling voor de race van zondag. Op zaterdagochtend wordt er dan een kortere kwalificatie afgewerkt, de uitslag hiervan is de startopstelling voor de Sprint die enkele uren later op het programma staat. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is er tevreden mee en wil graag nog verder gaan.

De Italiaanse CEO laat namelijk weten dat hij een speciale prijs wil introduceren voor de coureur die de snelste is in de kwalificatie, Sprint Shootout, Sprint en Grand Prix. In gesprek met Motorsport.com geeft Domenicali aan dat deze coureur 'iets extra's' moet krijgen, wat hij hiermee bedoelt is niet duidelijk. Ook is het onduidelijk of dit een prijs wordt of dat het mogelijk om extra WK-punten gaat. Daarnaast geeft Domenicali aan dat hij in september verwacht te kunnen aangeven wanneer de Sprints in 2024 worden georganiseerd.