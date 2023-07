Mick Schumacher zorgt voor kippenvel met bijzondere foto's

Dit weekend staat het iconische Goodwood Festival of Speed weer op het programma. Veel Formule 1-teams zijn aanwezig en het team van Mercedes zal voor een kippenvelmomentje gaan zorgen. Reservecoureur Mick Schumacher mag namelijk plaatsnemen in de auto waarmee zijn vader Michael reed. Mick Schumacher laat de harten van de fans nu al smelten.

Op sociale media deelt Mercedes namelijk beelden van Schumachers voorbereidingen op het festival. Eerder was al te zien dat hij een stoeltje paste voor de wagen van zijn vader, maar nu blijkt dat hij ook een bijzondere helm draagt. Mercedes heeft namelijk in de archieven gezocht en vond daar de oude helm van Michael Schumacher. Mick deed de helm op en deze foto's zorgen voor emoties bij de fans.

Straight from the archive. Mick wanted to try on one of his Dad’s old helmets. 馃ス pic.twitter.com/qZrFijdOft