Mercedes tevreden over nieuwe voorvleugel: "Verbetert balans in langzame bochten"

Het team van Mercedes introduceerde afgelopen weekend in Silverstone een nieuwe voorvleugel. De verwachtingen waren hoog, maar de Duitse renstal was niet zo snel als men had verwacht. Bij Mercedes is men echter wel tevreden met de voorvleugel, James Allison geeft aan dat de verbeteringen vooral te zien waren in de langzame bochten.

Mercedes begon dit jaar op een teleurstellende wijze aan het seizoen. De Duitse renstal introduceerde meerdere ingrijpende updates en in Silverstone kwam daar dus ook een nieuwe voorvleugel bij. Tot ieders verrassing was McLaren sneller dan Mercedes, maar wist Lewis Hamilton er nog wel een podiumplek uit te slepen. Bij Mercedes is men dan ook best wel tevreden.

Volgens technisch directeur James Allison levert de nieuwe voorvleugel namelijk wat men had gehoopt. In de debrief van Mercedes op YouTube legt hij het uit: "De nieuwe voorvleugel is vanzelfsprekend gemaakt om sneller te gaan. Waar wij specifiek gezien blij mee zijn, is dat de vleugel onze balans en performance in langzame bochten verbetert. Silverstone staat bekend om veel dingen, maar niet om langzame bochten. We zagen in Silverstone wel dat we er op de langzame delen van de baan best competitief uitzagen. Dat is dus een goed signaal van de nieuwe voorvleugel."