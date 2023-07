Montoya gelooft niet in Perez-geruchten: "Daar is de media dol op"

Sergio Perez is bezig met een lastige fase van het seizoen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en zet vooral in de kwalificaties teleurstellende resultaten neer. Juan Pablo Montoya denkt dat verhalen over een eventueel ontslag alleen afkomstig zijn van de media.

Perez staat onder grote druk bij Red Bull Racing. De Mexicaan bleef in de openingsfase van het seizoen nog in de buurt van zijn teamgenoot Verstappen, maar staat inmiddels ver achter. Dat komt mede door een grote reeks slechte kwalificaties. In Monaco, Spanje, Canada, Oostenrijk en Groot-Brittannië viel Perez vroegtijdig af in de kwalificatie waardoor hij veel inhaalraces moest rijden.

Media

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet helemaal tevreden met Perez, maar een ontslag is volgens hem niet aan de orde. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya stelt in gesprek met VegasInsider dat dit verhaal afkomstig is van de media: "Het feit dat Checo Verstappens teamgenoot is zorgt voor een enorm fijne sfeer, hij zet Max namelijk niet onder druk. De media vindt het leuk om het vuurtje aan te wakkeren, daar zijn ze dol op. Het is als een hond met een bot, mensen zullen er op reageren."

Onder druk

Montoya ziet wel dat Helmut Marko zich soms kritisch uitspreekt. maar volgens de Colombiaan heeft dit niets te maken met een mogelijke ontslagronde: "Helmut zet je onder druk omdat hij wil dat je presteert, niet omdat hij je wil ontslaan. Hij doet er alles aan om het beste uit je te halen. Hij geeft je geen schouderklopjes en hij zegt niet dat je het kan. Hij zegt dat je jezelf moet verbeteren en dat je anders je spullen mag pakken."