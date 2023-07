Coulthard klapt voor Verstappen: "Getuige van momenten die je zag bij Senna"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Britse Grand Prix op vrij eenvoudige wijze op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed wederom zeer sterk en was zijn concurrentie de baas. David Coulthard is enorm onder de indruk en stelt dat de wereld getuige is van een bijzonder moment in de geschiedenis van de sport.

Verstappen kent dit jaar een bijzonder sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander wist slechts twee races niet te winnen en is elk weekend een klasse apart. Zelfs zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez kan niet meer in de buurt komen. In Silverstone werd hij bij de start ingehaald door Lando Norris, maar Verstappen had binnen een paar rondjes de koppositie weer in handen.

Foutloos

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard is enorm onder de indruk van Verstappen. De Schot zag dit weer gebeuren in Silverstone en spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "Hij is momenteel echt foutloos, hij maakt heel erg weinig fouten. Je zou kunnen zeggen dat hij niet zo goed van de lijn kwam zoals eigenlijk zou moeten, maar dat kan een gevolg zijn van de manier waarop de auto is afgesteld. De auto is sterk in de snelle bochten en daardoor is deze op mechanisch vlak erg gecompromitteerd."

Senna

Coulthard is verder van mening dat er iets bijzonders aan de hand is. Hij ziet Verstappen op een enorm sterke manier presteren en dat doet hem denken aan het verleden: "We zijn nu getuige van momenten die we zagen ten tijde van Senna, Schumacher, Lewis of Vettel, kies maar wie je favoriete coureur is. Iedereen die meer dan één wereldtitel wint, vind ik al een bijzondere coureur. Max maakt optimaal gebruik van deze kans."