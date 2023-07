Ben Sulayem oneens met Liberty Media: "Huis staat nog niet in brand"

Het lijkt er sterk op dat de FIA niet wil meewerken aan een grote wens van de Formule 1-teams en Formule 1-eigenaar Liberty Media. Men wil namelijk graag snel beginnen met de gesprekken over het verlengen van het Concorde Agreement. FIA-president Mohammed Ben Sulayem geeft aan dat dit geen prioriteit is.

Het huidige Concorde Agreement loopt nog tot en met 2025. Aangezien de Formule 1 momenteel enorm populair is, willen meerdere partijen dat er snel afspraken worden gemaakt. Onder meer Liberty Media-CEO Greg Maffei wil dat er snel nieuwe afspraken worden gemaakt. In het Concorde Agreement staan de afspraken over onder meer de regels, het prijzengeld en de televisie-inkomsten.

Huis in brand

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de woorden van Maffei ook gehoord. Ben Sulayem heeft een iets andere mening en spreekt zich uit bij persbureau AP: "Het is iets wat we moeten aanpakken, maar het moet bij alle partijen passen. Je hebt ook de belanghebbenden en de partners van de sport. Je hebt ook de FIA, je hebt Liberty Media en je hebt de teams. We hebben nog achttien maanden, dus er is geen haast. Ons huis staat niet in de brand. We moeten met elkaar praten en het beste voor iedereen bereiken."

Worstelen

Ben Sulayem wil in ieder geval dat de FIA meer macht gaat krijgen. De topman van de autosportfederatie is daar nogal duidelijk over: "Als je een sterke FIA wil, moet je meer samenwerken en ons meer bevoegdheden geven. De FIA is de regelgevende instantie, ze zijn de juryleden. Als je naar Amerika gaat, kun je met de grote fabrikanten gaan praten en daarom is het een FIA-kampioenschap. Als het niet van de FIA is, dan krijg je hetzelfde als bij het worstelen, zonder toezichthouder en zonder bestuursorgaan. Je hebt dat nodig."