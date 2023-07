McLaren wil met upgrades voor GP Hongarije opnieuw stap in performance zetten

Het Formule 1-team van McLaren heeft twee sterke Grands Prix achter de rug, en het team uit Woking zou haar sterke vorm zomaar kunnen blijven voortzetten. Volgens teambaas Andrea Stella gaat het papajakleurige team namelijk een nieuw upgradepakket naar de Grand Prix van Hongarije meenemen.

Bij de Britse Grand Prix van afgelopen weekend wist Lando Norris als tweede over de streep te komen, terwijl teamgenoot Oscar Piastri met een vierde eindplaats nét niet op het podium wist te geraken. Echter lieten McLaren's concurrenten weten dat ze de het team onder leiding van Andrea Stella nauwlettend volgen, en dat de aankomende races antwoorden gaan geven op de vraag of McLaren een team is dat zich in het gevecht met Ferrari, Mercedes en Aston Martin kan gaan mengen.

Stella laat weten dat het einde van upgrades nog zeker niet bereikt is, en dat de aankomende race op de Hungaroring er nieuwe onderdelen aan de MCL60-bolide gemonteerd zullen worden. "In Hongarije gaan we wat nieuwe updates aan de auto toevoegen. Deze nieuwe onderdelen zouden ons moeten helpen om de race pace te verbeteren. Beide coureurs krijgen deze update."

"Maar naast dit pakket, zullen we de daaropvolgende races nog meer upgrades meenemen. Het opnieuw designen van de auto zorgde ervoor dat we nieuwe performance wisten te ontgrendelen. Uit onze tests blijkt dat de aerodynamische ontwikkelingen heel efficiënt zijn."