Montoya lacht om uitspraken Hamilton: "Grappig dat hij zegt hoe oneerlijk dit is"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en Max Verstappen heerst in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton maakt zich zorgen over deze overheersing en hij wil dan ook maatregelen zien. Juan Pablo Montoya lacht om de woorden van Hamilton.

Red Bull is dit seizoen veel sterker dan de concurrentie. De Oostenrijkse renstal heerst en de rest van de teams kunnen niet in de buurt komen. Verstappen is om zijn beurt veel sterker dan zijn teamgenoot Sergio Perez, de Mexicaan won slechts twee Grands Prix en Verstappen schreef de rest van de races om zijn naam. Mercedes-coureur Lewis Hamilton maakt zich zorgen en stelt dat de sport iets moet doen.

Lachen

De recente uitspraken van Hamilton zijn opvallend aangezien hij zelf ook geruime tijd heerste in de koningsklasse van de autosport. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan daar in gesprek met MyBettingSites hartelijk om lachen: "Grappig dat Lewis maar blijft zeggen hoe oneerlijk het is. Hij voorspelt nu al dat Max ook volgend jaar gaat winnen. Als je terugkijkt naar zijn periode van dominantie, was hij het dan of de auto? We waren allemaal blij voor hem toen hij domineerde."

Regels

Montoya concludeert verder dat Red Bull precies weet wat ze doen. De Colombiaan is van mening dat het wel degelijk spannend is in de Formule 1: "Je weet momenteel niet wie tegen wie gaat strijden. Vroeger wist je dat wel met Mercedes, Red Bull en Ferrari, daarachter kwam dan de rest van het veld. Nu heb je Red Bull en dan de rest. Als je naar de derde tot en met de twaalfde plaats kijkt, dan heb je geen idee wie waar zal staan. Zelfs Williams zit erbij. Op dat opzicht denk ik dat de nieuwe regels goed zijn voor de sport. De budgetcap heeft gewerkt."