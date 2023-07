Horner gelooft in ommekeer van kwalificatiedip Pérez: "In Budapest zal hij probleem doorbreken"

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zal coureur Sergio Pérez zich binnenkort weer bij de toptijden tijdens een kwalificatie gaan scharen. De topman meent dat Pérez het vertrouwen van het team nodig heeft om zo snel mogelijk zijn problemen te kunnen doorbreken.

Bij de kwalificatiesessie op Silverstone wist Red Bull-coureur Sergio Pérez het weer niet voor elkaar te boksen. Het kunnen bereiken van Q3 blijkt een helse klus voor de Mexicaan te zijn; terwijl teamgenoot Max Verstappen bij de laatste vijf Grands Prix pole position pakte, kon Pérez niet hoger dan een elfde kwalificatietijd komen. Volgens teambaas Christian Horner zullen er echter betere tijden voor zijn coureur aan gaan komen.

Horner heeft er namelijk vertrouwen in dat Pérez zijn kwalificatiedip al snel zal kunnen oplossen: "Hij is het soort persoon dat soms gewoon een arm om zijn schouder nodig heeft", begint Horner over Pérez. "We zijn samen met hem ermee bezig. We weten dat hij het kan en dat hij er weer snel bovenop zal zitten. We proberen om hem zo snel mogelijk weer terug aan de top te krijgen."

Horner denkt dat de aankomende race op de Hungaroring al een gelegenheid zal vormen om in de kwalificatie weer beide Red Bulls vooraan te zien eindigen. "Hij moet nu gewoon die kwalificatiedip zien te doorbreken. Ik heb er vertrouwen in dat hij dat in Budapest voor elkaar zal krijgen."

Pérez moet weer een positieve reeks zien op te bouwen, en heeft tijdens de Britse Grand Prix genoeg positieve signalen laten zien, meent Horner: "Een aantal van zijn moves (afgelopen zondag), zoals bijvoorbeeld die op Carlos Sainz was fantastisch. En als je kijkt naar zijn pace in de laatste stint, kun je zien dat hij hartstikke snel was."

"Het is gewoon frustrerend voor hem dat hij zichzelf telkens weer naar voren moet worstelen. Hij moet z'n kwalificatieperformance weer terugkrijgen, en wij als team zullen hem daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Zoals bij elke sport zit 90% in het hoofd. Hij heeft gewoon een goede run nodig, en dan zal hij z'n momentum weer terugvinden."