Williams onthult fan-livery, gaat 'Bolder than Bold' kleurenschema bij 3 Grands Prix gebruiken

Het Formule 1-team van Williams heeft bekend gemaakt welke livery door de fans gekozen is om bij maar liefst drie races gebruikt te gaan worden. De 'Bolder than Bold' livery heeft de wedstrijd gewonnen, wat betekent dat Alex Albon en Logan Sargeant de bijzondere kleurencombinatie later dit seizoen gaan gebruiken.

Volgens Williams wist de 'Bolder than Bold' kleurenschema de wedstrijd maar nét te winnen. Aangezien de Britse renstal deze competitie in samenwerking met Gulf creëerde, is het dan ook niet geheel verrassend dat de livery uit de bekende lichtblauwe en oranje kleuren bestaat.

Het team onder leiding van James Vowles zal de livery bij de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar gaan gebruiken. De stratenrace van Singapore zal de eerste gelegenheid bieden om de kleurencombinatie in het echt te kunnen zien, en die wedstrijd speelt zich af in het Grand Prix-weekend van 15 t/m 17 september.