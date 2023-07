Verstappen 'niet verrast' over sterk optreden Ricciardo in Red Bull-simulator

Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen is het geen verrassing dat voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo goed werk in de simulator levert. De Nederlander meent dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar zich zeer comfortabel in het oude nest voelt.

Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo lijkt steeds meer zijn mojo bij de Oostenrijkse renstal te hebben teruggevonden. De Australiër kon bij Red Bull terecht nadat hij eind vorig seizoen door het Formule 1-team van McLaren werd vervangen voor rookie Oscar Piastri. Volgens Max Verstappen is het geen verrassing dat Ricciardo goed werk in de simulator levert.

“Hij levert puik werk in de simulator”, begint Verstappen. “Maar dat verbaast me niets. Hij heeft natuurlijk een aantal moeilijke jaren bij McLaren gehad, maar je talent kun je niet verliezen. En daar komt natuurlijk nog bij dat hij heel ervaren is.”

"Hij voelt zich volgens mij heel comfortabel bij ons. Dat spreekt hij zelf ook uit, en dat komt ook deels omdat hij een stap teruggenomen heeft om zichzelf te resetten. Hij voelt zich thuis in ons team. Hij heeft natuurlijk jarenlang bij dit team gezeten. Hij doet nu veel simulatorwerk en hij luistert goed naar wat we van hem vragen. En tegelijkertijd stelt hij ook veel vragen."

"Ik ken Daniel (Ricciardo) goed, en we kunnen over veel dingen praten. Ik kan hem bijvoorbeeld vragen of hij iets voor mij op de simulator wil uitproberen, of ik kan hem vragen wat zijn mening is over bijvoorbeeld toekomstige onderdelen, dat soort dingen."