Russell tikt Leclerc op de vingers na late verdedigingsmove: "Dat mag niet"

George Russell was niet te spreken over de manier waarop concurrent Charles Leclerc tijdens de Britse Grand Prix zijn positie verdedigde. Volgens de Mercedes-coureur was de agressieve poging van Leclerc om zijn positie te behouden niet toegestaan.

Ook dit jaar vormde circuit Silverstone een uitstekend strijdtoneel voor de twintig snelste coureurs ter wereld om het met elkaar op het asfalt uit te vechten. Zo ook Charles Leclerc en George Russell, die in gevecht voor P4 waren. Ferrari-man Leclerc wist zijn positie echter ten opzichte van Russell te verdedigen, maar deed dit door middel van een move die niet toegestaan is, meent de Mercedes-rijder. Na afloop van de race geeft Russell zijn mening over het getouwtrek met Leclerc.

"Ik deed mijn uiterste best om Charles (Leclerc) in te halen, waarbij hij wat twijfelachtige manieren gebruikte om zijn positie te verdedigen. Bij bocht zestien wou ik hem tijdens het aanremmen aan de binnenkant inhalen, en precies in de remzone stak hij over. Dat is absoluut niet in de regels toegestaan."

Na de gebeurtenis richtte Russell zijn klaagzang naar de raceleiding, maar bestraft werd Leclerc niet. "Ze lieten hem ermee wegkomen. Als je maar één kans hebt om iemand in te halen en de ander krijgt alleen maar een waarschuwing voor zijn manier van verdedigen, dan is dat frustrerend."