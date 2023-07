Perez kijkt niet naar toekomstverhalen: "Kan mij niets schelen"

Sergio Perez is momenteel bezig met een lastige fase in zijn Formule 1-loopbaan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureurs worstelt met zijn vorm en kent tegenvallende kwalificaties. Inmiddels gaan er geruchten rond over een mogelijke vervanging, maar Red Bull ontkent dat. Perez maakt zich er dan ook niet druk om.

Perez kwam afgelopen weekend als zesde over de streep in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. De Mexicaan moest een flinke inhaalrace rijden aangezien hij niet door het eerste kwalificatiegedeelte was gekomen. Perez viel eerder ook in Australië, Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk vroegtijdig af in de kwalificatie. Hierdoor is zijn achterstand op teamgenoot Max Verstappen alleen maar groter geworden.

Geruchten over een mogelijke exit van Perez werden al snel zeer fel naar het rijk der fabelen verwezen door Red Bull. Perez maakt zich er op zijn beurt niet druk om. Op Silverstone was hij er nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Als ik eerlijk ben, het kan mij helemaal niets schelen. Ik rijd al dertien jaar in de Formule 1 en ik heb het allemaal wel gezien. Over zoiets ga ik mij niet druk houden. Ik focus mij vooral op het huidige seizoen en ik zorg ervoor dat ik hier nog van kan genieten."