Andretti volgde adviezen op: "Niemand heeft interesse"

Het team van Andretti droomt al geruime tijd van deelname aan de Formule 1. Ze hebben zich samen met Cadillac aangemeld bij de FIA, maar ze hebben nog geen antwoord ontvangen van de autosportfederatie. De huidige teams zitten niet echt te wachten op nieuwe concurrenten, Michael Andretti geeft aan dat niemand zijn team wil verkopen.

De Amerikaanse racefamilie aast al geruime tijd op een plekje op de Formule 1-grid. Ze probeerden eerst het team van Sauber over te nemen, maar dat plannetje mislukte. Daarna begonnen de Amerikanen met de plannen voor het opzetten van een gloednieuw team. De huidige teams vinden dat geen goed plan, Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat geïnteresseerde partijen gewoon een team moeten kopen.

Geen interesse

Michael Andretti heeft de woorden van Wolff ook gehoord. De Amerikaan geeft aan dat dit geen mogelijkheid is. De Amerikaan wordt geciteerd door RaceFans: "We hebben dat geprobeerd. Niemand heeft interesse. We hebben met alle teams gesproken. Ze zeggen dat we een team moeten kopen, maar niemand wil dat doen! Als je op bezoek gaat willen ze niet eens praten. Ik heb dat gedaan en het werkt niet."

Begrip

Andretti begrijpt de houding van de huidige teams wel. De Amerikaanse oud-coureur stelt dat hij het financiële plaatje van de teams wel begrijpt: "Ieder heeft hun redenen om iets te doen. Ze proberen hun zaak te beschermen, dat neem ik ze niet kwalijk. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. Dat was het grootste ding toen ik aangaf dat ik het daar gewoonweg niet mee eens ben. Als ik in hun situatie had gezeten had ik overigens wel hetzelfde gedaan. Ik neem ze dus niets kwalijk. Ze kijken naar hun eigen situatie, want dat hebben ze nodig om competitief te zijn."