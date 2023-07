Wolff wil veranderingen zien aan circuit Spa-Francorchamps

Het circuit van Spa-Francorchamps is zeer populair onder de coureurs, maar sinds het dodelijke ongeval van Dilano van 't Hoff staat het circuit onder druk. Meerdere prominenten willen graag een verandering aan de lay-out zien. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich daarbij aan.

Van 't Hoff overleed aan de gevolgen van een verschrikkelijk crash aan het begin van het Kemmel Straight, vlak na de bekende bochtencombinatie Eau Rouge/Raidillon. Het regende tijdens de race en daardoor was het zicht ook zeer slecht. Toch roepen veel prominenten op om het circuit van Spa aan te pakken. Men is van mening dat de omloop te gevaarlijk is voor de coureurs.

In 2019 overleed ook Formule 2-coureur Anthoine Hubert aan de gevolgen van een ongeval op Spa. Zijn crash leek heel erg op de crash van Van 't Hoff. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil dan ook graag dat er naar de veiligheid van het circuit wordt gekeken. In gesprek met Sky Deutschland legt Wolff het uit: "We zijn dol op dat circuit, maar we moeten hier nu over na gaan denken. Als coureur ben je dol op Eau Rouge, maar je moet verder kijken. Als er twee jonge coureurs daar overlijden zonder dat ze er iets aan konden doen, dan moet je de baan aanpassen."