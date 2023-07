Wolff: Mercedes gaat 'binnenkort' focus op ontwikkeling van 2024-auto richten

De kans is groot dat het Formule 1-team van Mercedes binnenkort haar geld, tijd en energie in de ontwikkeling van de auto voor volgend seizoen gaat spenderen. Dat denkt teambaas Toto Wolff, die denkt dat zijn renstal waarschijnlijk geen andere keuze resteert dan door binnenkort al het vizier op 2024 te richten.

De nieuwe versie van de W14-auto van Mercedes is inmiddels al een paar Grands Prix oud, maar de gewenste resultaten blijven vooralsnog uit. De Duitse renstal heeft sindsdien weliswaar vier podiumplaatsen weten te scoren, waarbij de meest recentelijke top drie-finishplaats bij de Britse Grand Prix werd behaald, maar wat teambaas Toto Wolff betreft stillen de tweede- en derde finishplaatsen niet de immense honger dat het eens zo dominante team nog altijd heeft.

Het kantelpunt zou zomaar binnenkort al komen, waarbij Mercedes haar focus niet meer op dit seizoen gaat leggen, maar in plaats daarvan al haar energie op volgend jaar gaat richten. Want er is maar één ding dat telt, en dat is het winnen van de wereldtitel.

Op de vraag van Motorsport.com wanneer dat kantelpunt van Mercedes precies gaat komen, antwoordt Wolff: "Ik denk zeer snel. We hebben daarin weinig keuze. Een P2 of P3-plaats heeft geen fundamentele impact op zowel mij als het team. Het gaat erom dat we een comeback maken en weer het wereldkampioenschap kunnen winnen. En dat gaat dit jaar niet gebeuren."

"Dus we moeten onze ogen op volgend jaar richten, terwijl we bij de aankomende races zoveel mogelijk leren zodat we dat naar 2024 kunnen meenemen. Maar tegelijkertijd blijven de huidige regelementen onveranderd. Dus het is niet alsof je niets leert door deze auto te blijven ontwikkelen. Het gaat erom dat we daarin de juiste balans zien te vinden."

Het team uit Brackley is momenteel duidelijk zoekende naar de weg terug naar de top, maar Wolff heeft nog steeds het volste vertrouwen: “Ik geloof altijd dat we Max (Verstappen) kunnen verslaan. We hebben een goede groep mensen, en we hebben de beste coureurs. We moeten hen gewoon een auto gewoon die meer voorspelbaar is, en niet deze Diva 2.0, die nog gecompliceerder is dan de vorige versie”, concludeert Wolff.