Hulkenberg geïrriteerd op Pérez: Inhaalmove bij Britse Grand Prix was 'gehaast en onnodig'

Voor het Formule 1-team van Haas viel er afgelopen Grand Prix-weekend weinig voor te juichen. Naast de uitvalbeurt van coureur Kevin Magnussen, liep teamgenoot Nico Hulkenberg al vroeg tijdens de race op Silverstone schade aan zijn voorvleugel op. De Duitse Haas-coureur werd door een naar voren stormende Sergio Pérez ingehaald, waarbij Hulkenberg tijdens de positieverwisseling zijn voorvleugel beschadigde. Na afloop van Grand Prix nummer elf van 2023, doet Hulkenberg zijn beklag over de gehaaste inhaalpoging van Pérez.

Terwijl Red Bull-coureur Max Verstappen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië opnieuw pole position wist te pakken, kwam teamgenoot Sergio Pérez op de zaterdag niet verder dan een vijftiende snelste tijd. Zodoende mocht de Mexicaan zich opnieuw voor een inhaalrace gaan opmaken, om kampioenschapsleider Verstappen niet uit het zicht te verliezen.

Al vroeg in de race kwam Pérez bij de achtervleugel terecht. Bij bocht vier wist de Red Bull-coureur langszij bij Hulkenberg te komen, en bij het uitkomen van de bocht meteen er al voorbij te gaan. Hulkenberg bewoog zijn Haas-bolide echter te snel weer richting het asfalt, waardoor de Duitse coureur zijn voorvleugel beschadigde en voor een nieuwe naar binnen moest komen. Het grote tijdsverlies in de pitstraat betekende dat de race van Hulkenberg al vroeg voorbij was, en over de inhaalmove van Pérez was de 35-jarige niet te spreken:

"Naar mijn idee was hij een beetje ongeduldig. Hij had DRS, en kon mij makkelijk bij bocht zes inhalen. Ik vond dat het een beetje gehaast en onnodig was. Het is gewoon jammer", meent Hulkenberg.