Leclerc 'positief verrast' over kwalificatiemarge naar Verstappen, en kijkt uit naar Hongarije

Terwijl het Formule 1-team van McLaren afgelopen weekend in topvorm verkeerde, viel concurrent Ferrari tijdens de race op zondag naar beneden. Teleurgesteld is Ferrari-coureur Charles Leclerc echter niet, want zijn team anticipeerde een lastig raceweekend op Silverstone.

Beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz finishten maar liefst vijf posities lager dan hun oorspronkelijke startplaatsen. Een tegenvallend eindresultaat, maar positieve signalen waren er genoeg in Groot-Brittannië.

Zijn team maakte de keuze om voor een andere bandenstrategie te gaan dan de concurrentie. De strategische beslissing viel halverwege de race echter in het water, aangezien veel coureurs van een safety-car situatie konden profiteren en daardoor de Ferrari-coureurs in wisten te halen. De situatie was simpelweg een kwestie van pure pech, meent Leclerc.

"Het feit dat we niet de snelheid hadden betekende dat we in een situatie terechtkwamen waar het moeilijk is om een goed resultaat te behalen. De timing van de safety car was zeker niet goed voor ons, terwijl vele andere coureurs goed konden profiteren. Maar uiteindelijk hadden we hier gewoon geen pace. Het is niet dat we meer last van bandenslijtage hadden dan de anderen, Mercedes en McLaren waren op dit circuit gewoon sneller."

"We wisten dat dit circuit vanwege de hogesnelheidsbochten één van onze slechtste races zou gaan worden. Dat is de tekortkoming van de auto. Het was wel zeker een positieve verrassing dat we gisteren (zaterdag, kwalificatie) zo dicht bij Red Bull zaten. We weten waarom we momenteel niet snel zijn, en we zijn hard aan het werk om de auto vooral voor de hogesnelheidsbochten te ontwikkelen. Hopelijk kunnen we bij de aankomende race een beter resultaat bemachtigen, want de karakteristieken van dat circuit (Hungaroring) zou beter bij onze auto moeten passen."