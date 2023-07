Verstappen kondigt Red Bull-updates aan voor Hongarije

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en is veel sneller dan de concurrentie. Verstappen laat weten dat zijn team in Hongarije ook met updates gaat komen.

De voorsprong van Red Bull Racing op de concurrentie is momenteel zeer groot. In Silverstone kon McLaren nog redelijk dichtbij komen, maar Verstappen won de race alsnog op eenvoudige wijze. In de voorgaande races was de voorsprong soms tientallen seconden en men vreest dan ook dat de Oostenrijkse renstal dit weekend alle Grands Prix kan gaan winnen.

Updates

Verstappen liet na afloop van de Britse Grand Prix ook nog eens weten dat zijn team in de komende Grand Prix in Hongarije ook nog een aantal veranderingen gaat doorvoeren. Hij werd na afloop van de Britse Grand Prix geciteerd door Motorsport.com: "Het circuit in Hongarije is weer compleet anders dan hier. We zullen daar een aantal updates op onze auto gaan zetten en hopelijk werkt het allemaal goed."

Wensenlijstje

De huidige Red Bull-bolide is al zeer sterk en de concurrentie kopieert dan ook veel van de onderdelen van de Oostenrijkse renstal. Toch komt Red Bull nu zelf ook met updates. Verstappen laat in Silverstone lachend weten op wat voor soort updates hij hoopt: "Nou, updates voor het reduceren van drag, langzame bochten, medium-speed bochten, snelle bochten, de werking van onze DRS en de bandenslijtage!"