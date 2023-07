Verstappen kreeg zege niet cadeau: "Auto best gevoelig voor de wind"

Max Verstappen kwam in Groot-Brittannië als winnaar over de streep. De Nederlander begon de race op het circuit van Silverstone op de pole position, maar werd bij de start verschalkt door Lando Norris. Daarna hield hij het hoofd koel, haalde Norris in en won. Na afloop geeft hij aan dat niet alles naar wens ging.

Verstappen was voorafgaand de Grand Prix de grote favoriet voor de zege op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een lastige start en had daarna vijf rondjes nodig om Norris weer voorbij te steken. De Brit kon daarna aardig het tempo van Verstappen bijhouden en kwam uiteindelijk 3,7 seconden achter de Nederlander over de finish.

Norris

Na afloop van de Grand Prix gaf Verstappen aan dat hij geen idee had wat er mis ging bij de start. De Nederlandse coureur sprak zich uit bij Viaplay: "De start was gewoon enorm klote, maar ik moet nog kijken wat er precies fout ging. Ik heb geen idee waarom het zó slecht was. Toen ik Lando eenmaal voorbij was, duurde het een aantal rondjes om mijn banden onder controle te krijgen. Toen de temperatuur er in zat kon ik elke ronde het gat vergroten, dus in alle opzichten ging het wel prima."

Wind

Verstappen had het niet altijd even makkelijk. Alhoewel de regen niet viel, had de Red Bull Racing-coureur wel last van de weersomstandigheden. Verstappen: "Je merkt gewoon dat, als er elke ronde een andere windsterkte is, de auto best wel gevoelig is. Je verwacht dat je met een bepaalde snelheid de bocht in kan gaan, maar je krijgt dan bijvoorbeeld te maken met onderstuur. Dat is dus altijd een beetje lastig."