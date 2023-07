Hamilton blij "Ik kon de McLarens eigenlijk niet bijhouden"

Lewis Hamilton reed vandaag een sterke thuisrace op het circuit van Silverstone. De Britse zevenvoudig wereldkampioen begon de race op de zevende plaats en kwam op de derde plaats over de finish. Hij was enorm blij en deelde daarna ook nog zijn complimenten uit aan zijn voormalige werkgever McLaren.

Hamilton profiteerde op he circuit van Silverstone van de Safety Car die de baan op kwam vanwege de stilgevallen Haas van Kevin Magnussen. Hamilton kreeg daardoor de derde plaats in zijn schoot geworpen. Hij moest het duel met Oscar Piastri nog wel eventjes aangaan, maar dat wist hij nog net te winnen. De Australiër naderde namelijk met rasse schreden.

Na afloop van de race complimenteerde Hamilton de enorme hoeveelheid fans op de tribunes. Hij had genoten van de duels en deelde in gesprek met interviewer van dienst David Coulthard zijn complimenten uit: "Ik deel mijn felicitaties uit aan Lando en McLaren. Ik begon mijn loopbaan bij dat team dus ik ben blij dat ze hier weer op het podium staan. Die auto was echt razendsnel in de snelle bochten. Ik kon ze eigenlijk niet bijhouden, maar daarna had ik wel een leuk duelletje in de slotfase na de herstart."