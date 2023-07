Verstappen onthult vingerblessure: "Maakt het er niet beter op"

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk weekend op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start de race van vandaag vanaf de pole position, maar hij is niet helemaal fit. Na afloop van de kwalificatie liet hij namelijk weten dat hij een vingerblessure heeft.

Verstappen reed op de zaterdag met een opvallend stuk tape op zijn hand. Het leek hem niet te hinderen, want hij pakte de pole position op relatief eenvoudige wijze. Verstappens blessure viel ook pas na de kwalificatie echt op. Het bleek niet ernstigs te zijn, hij gaf aan dat het om een soort verrekking ging en dat hij last had van een stijve vinger.

Verstappen gaf aan dat hij eerder zijn hand ook niet helemaal goed kon dichtknijpen. Heel veel last heeft hij er niet van en hij kon er zelfs wel een beetje om lachen. Tijdens de persconferentie voor de top drie merkte iemand het stuk tape op en Verstappen gaf iets meer tekst en uitleg: "Ja, dat ziet er best interessant uit hé? Het is gewoon een handblessure en ik heb ook last van mijn vinger, dat maakt het er niet beter op. Ik heb mijn hand en mijn vinger op hetzelfde moment geblesseerd, maar als ik aan het rijden ben is het in orde."