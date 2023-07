Perez vreest voor goed resultaat: "Moeilijk om naar voren te komen"

Sergio Perez kende in Silverstone wederom een zeer tegenvallende kwalificatie. In navolging van Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk viel hij weer af voordat Q3 was begonnen. De teleurstelling was enorm bij de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur, hij vreest dan ook voor de race van morgen.

Het team van Red Bull Racing is overduidelijk het snelste team van het veld, maar Perez komt al maanden veel minder goed voor de dag dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl Verstappen de pole position pakte op het circuit van Silverstone, kwam Perez niet veel verder dan een zeer tegenvallende zestiende tijd. De Mexicaan viel al af in het eerste gedeelte van de kwalificatie.

Moeilijk

Veel eerder dan gehoopt meldde Perez zich bij de internationale media om terug te kijken op zijn kwalificatiesessie. De Mexicaan heeft een hard hoofd in een goed resultaat in de Grand Prix van morgen. Met een teleurgestelde blik sprak hij zich uit voor de camera van Viaplay: "Het zal moeilijk gaan worden om morgen door het veld heen te komen. We gaan er maar alles aan doen om naar voren te rijden."

Kostbaar

Perez is inmiddels wel gewend aan het rijden van inhaalraces. Voor het vijfde raceweekend op rij moet hij een race vanuit het middenveld gaan starten. Naast deze tegenvallende reeks kende hij ook een mislukte kwalificatie in Australië. Hij weet precies wat er mis gaat: "Vooral in dit soort weersomstandigheden heb ik het lastig met de auto. Vandaag was dit echter helaas heel erg kostbaar voor ons."