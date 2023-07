Ricciardo geeft Red Bull-droom toe: "Daar ga ik niet omheen draaien"

Daniel Ricciardo fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Red Bull Racing. De Australiër komt later deze week in actie bij de bandentest in Silverstone en hij hoopt stiekem volgend jaar weer op de grid te staan. Ricciardo hoopt dat hij volgend jaar kans maakt op een zitje bij Red Bull.

Ricciardo kwam eind vorig jaar zonder een contract te zitten. Het team van McLaren ontbond zijn contract en verving hem voor dit seizoen door Oscar Piastri. Al snel werd duidelijk dat Ricciardo zich moest richten op een reserverol en Red Bull bood hem die kans. Bij het Oostenrijkse team is hij de derde coureur en rijdt hij vooral veel op de simulator.

Ricciardo ontkent niet dat hij terug wil keren op de grid. De Australiër wil echter niet zomaar elk aanbod aannemen. In gesprek met Crash.net geeft hij aan niet zomaar een contract bij AlphaTauri te willen tekenen: "Ik probeer een open blik te houden. Als ze mij een contract onder de neus schuiven voor drie jaar en zeggen dat dat het is, dan zeg ik nee. Dat is niet waar ik voor wil gaan. Als het mij de kans geeft om terug te keren bij Red Bull, de waarheid is dat dat is wat ik wil. Ik ga daar niet omheen draaien."