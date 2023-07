Verstappen krijgt nieuwe versnellingsbak in Silverstone

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de pole position op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal dat gaan doen met een paar nieuwe onderdelen. Verstappen is echter niet de enige die last minute de beschikking heeft gekregen over een aantal nieuwe onderdelen.

Verstappen krijgt de beschikking over een compleet nieuwe versnellingsbak. Hij krijgt de beschikking over de vierde versnellingsbak van het seizoen en krijgt dus geen gridstraf. Ook Pierre Gasly en Valtteri Bottas hebben een nieuwe versnellingsbak ontvangen. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz rijden dit weekend met een nieuwe MGU-K. Ze krijgen hiervoor geen gridstraf.