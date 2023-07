Brad Pitt was aanwezig bij drivers briefing Silverstone

Het is niemand ontgaan dat de opnames voor de Formule 1-film met Brad Pitt dit weekend zijn begonnen in Silverstone. Het fictieve team heeft een eigen pitbox in de pitlane en heeft zelfs een tweetal aangepaste Formule 2-wagens waarmee ze rijden. Hoofdrolspeler Pitt bezocht gisteren zelfs de drivers briefing.

Het team van Alpine slingerde gisteravond een opvallende foto de wereld in. Op de selfie van Alpine-coureur Pierre Gasly poseerde Pitt met de Franse coureur, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het team schreef bij de afbeelding dat Pitt de drivers briefing had bezocht. Het lijkt erop dat Pitt daadwerkelijk aanwezig was, volgens journalist Adam Cooper kwam de acteur zich voorstellen en bedankte hij de aanwezigen dat de filmploeg mag filmen op deze locatie.

Brad Pitt appeared at tonight's F1 drivers' briefing, not to film but basically to introduce himself thank everyone for letting the production into the inner sanctum. Of course there was an iconic briefing scene in Grand Prix featuring G Hill, P Hill, J Rindt and others...