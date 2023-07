Russell wint prestigieuze Britse autosportprijs

George Russell is niet bezig aan een extreem succesvol seizoen, maar de Britse Mercedes-coureur heeft in Silverstone wel weer een bijzondere prijs in ontvangst mogen nemen. Zijn werkgever Mercedes deelt namelijk dat Russell de winnaar is van de zogenaamde Hawthorn Memorial Trophy.

Deze prijs is vernoemd naar de in 1959 overleden enkelvoudig wereldkampioen Mike Hawthorn. De prijs wordt elk jaar uitgereikt naar de beste coureur uit het Verenigd Koninkrijk of de Commonwealth. Russell eindigde vorig jaar als beste Brit in het wereldkampioenschap en is dus de winnaar van de prijs. Voor het eerst sinds 2013 gaat de prijs niet naar Lewis Hamilton. Russell nam de prijs in ontvangst uit de handen van Motorsport UK-kopstuk David Richards.