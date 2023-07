Mercedes ontvangt reprimande voor te laat komen Hamilton

Lewis Hamilton en zijn team Mercedes moesten zich eerder vandaag melden bij de stewards voor een opvallende overtreding op de donderdag. De Britse Mercedes-coureur arriveerde namelijk te laat bij de gebruikelijke persconferentie. De stewards hebben Hamilton hiervoor niet bestraft, maar Mercedes wel.

Volgens de stewards was het inderdaad zo dat Hamilton te laat arriveerde bij de persconferentie. Een vertegenwoordiger van Mercedes gaf aan dat Hamiltons schema in handen ligt van het team. Aangezien de zevenvoudig dit weekend een thuisrace rijdt, is dat schema nogal druk. De stewards begrepen de uitleg, maar gaven wel aan dat de persconferentie verplicht is, Mercedes ontving daarom een reprimande.