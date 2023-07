De Vries ervaart geen druk: "Business as usual"

Nyck de Vries is bezig met een lastig debuutseizoen in de Formule 1. De verwachtingen waren hoog, maar De Vries heeft nog geen enkel WK-punt gescoord en wordt veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. AlphaTauri-eigenaar Red Bull wil snel verbetering zien, maar De Vries maakt zich nog niet druk.

De Vries staat al geruime tijd onder druk bij AlphaTauri. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al meerdere keren laten weten dat De Vries snel beter moet gaan presteren. Er gaan geruchten rond over een soort deadline voor De Vries, hij zou voor de zomerstop verbetering moeten laten zien. Hij heeft volgens die geruchten dus nog drie raceweekenden om beter te gaan presteren.

Business as usual

In Silverstone laat De Vries weten dat hij zich vooralsnog geen zorgen maakt. De Nederlandse coureur is zeer kalm en spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat elke dag in het teken staat van het beste uit mijzelf halen en om zo goed mogelijk te presteren. Het is nu juli, maar verder voel ik mij niet anders ten opzichte van dat ik er altijd naar streef om het beste uit mijzelf te halen en om zo goed mogelijk te presteren. Voor mij is het business as usual."

Schooltoets

De Vries wil dan ook niet te veel reageren op de geruchten van eerder deze week. Marko deelde zelfs al een lijstje van mogelijke opvolgers. De Vries haalt zijn schouders op: "Er is altijd druk en ik heb altijd gezegd dat druk relatief is, zoals jullie druk hebben om te presteren bij jullie werk. We hebben allemaal verantwoordelijkheden in het leven. Voor mij geldt dat ook en ik ervaar mijn druk misschien als intens, maar dat geldt misschien ook voor jullie. Het is alsof je je klaarmaakt voor een belangrijke schooltoets. Het hangt er simpelweg vanaf waar je in het leven staat."