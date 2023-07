Coulthard looft en waarschuwt Red Bull Racing en Verstappen

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteert van het goede werk van zijn team en heeft zelf het momentum stevig in handen. David Coulthard is onder de indruk van Red Bull en Verstappen, maar waarschuwt ze wel voor Ferrari.

Red Bull heeft tot nu toe alle Grands Prix van het huidige seizoen gewonnen. De Oostenrijkse renstal is veel sneller dan de concurrentie en profiteert van de uitstekende vorm van Max Verstappen. De Nederlander gaat met een ruime voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de koningsklasse van de autosport.

Exceptioneel

Ook oud-coureur David Coulthard is onder de indruk van de prestaties van Verstappen en Red Bull. De Schot stelt dat de overmacht ongekend is en spreekt zich uit bij de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport: "Hij is exceptioneel. Het niveau van Red Bull is momenteel verbazingwekkend. Het team heeft echt geweldig werk geleverd, zeker gezien de nieuwe regels. Max is een echte wereldkampioen, hij is enorm zelfverzekerd en duidelijk in alles."

Ferrari

Coulthard heeft echter wel een waarschuwing voor Red Bull. De oud-coureur stelt namelijk dat de updates van Ferrari roet in het eten kunnen gaan gooien. Hij verwacht hier zeer veel van: "Laten we niet vergeten dat Charles Leclerc er in de Oostenrijkse kwalificatie vlak achter zat. Als de updates werken zoals ze dat nu lijken te doen en Ferrari nog wat werkt aan de continuïteit, dan zijn ze er. Dat zal impact hebben op het kampioenschap."