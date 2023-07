Russell vliegt mee met Royal Air Force

George Russell rijdt aankomend weekend in Silverstone zijn thuisrace. De Britse Mercedes-coureur leeft toe naar het raceweekend en heeft al een aantal activiteiten voor sponsors uitgevoerd. Daarnaast heeft hij ook een ritje gemaakt in een bijzonder Brits voertuig van de lokale luchtmacht.

Op sociale media deelt Russell trots dat hij plaats heeft mogen nemen in een Typhoon Fighter Jet van de Royal Air Force (RAF). Op de foto's van die dag is ook Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz te zien, vermoedelijk gaat het dus om een item voor de Britse zender. Russell was er in ieder geval zeer blij mee, hij spreekt zijn dan ook uit richting de luchtmacht.

Thank you so much for the opportunity, for teaching me a huge amount and of course for the ride!! 馃嚞馃嚙@RoyalAirForce @RAFTyphoonTeam pic.twitter.com/xg1cIG86yn