Alonso verkoopt speciale Ferrari Enzo voor 5,4 miljoen euro en zegt: "Geniet ervan!"

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is zo'n 5,4 miljoen euro rijker geworden. Vorige week wist de tweevoudig wereldkampioen zijn speciale Ferrari Enzo voor het monsterbedrag aan een anoniem persoon te verkopen, en wenst in een videoboodschap de nieuwe eigenaar van de majestueuze wagen veel rijplezier toe.

De Ferrari Enzo is überhaupt een bijzondere auto, maar de scharlakenrode wagen die Fernando Alonso via Monaco Car Auctions met succes wist te verkopen, was nog een stuk zeldzamer. In het zogeheten Ferrari Classic Certification staat deze bolide ten name als "Scocca n.1", wat in autotermen grofweg neerkomt op "Carrosserie N.1".

De nieuwe eigenaar heeft een flink bedrag voor de auto betaald, die maar 4800 kilometer op de teller heeft staan. In een videoboodschap heeft Alonso het volgende voor de nieuwe eigenaar te melden:

“Deze auto betekende veel voor me. Ik heb mooie tijden in deze wagen gehad, en het is een waar kunstwerk. Zorg er goed voor en geniet ervan!”