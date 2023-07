Wolff hoopt dat updates voor Mercedes-succes gaan zorgen in Silverstone

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij dat het Formule 1-seizoen aankomend weekend weer verder gaat met de Britse Grand Prix. Na een tegenvallende Grand Prix op de Red Bull Ring, hoopt Wolff in Silverstone weer op successen. Hij wil echter niet naast zijn schoenen gaan lopen.

Mercedes was sinds de Grand Prix van Monaco bezig met een betere reeks in de Formule 1. De renstal introduceerde in Monte Carlo een groot updatepakket en sindsdien kwamen ze beter voor de dag dan aan het begin van het seizoen. In Oostenrijk vielen de resultaten echter weer tegen en konden ze de Red Bulls en de Ferrari's amper bijhouden.

Updates

Teambaas Toto Wolff is dan ook blij dat ze aankomend weekend weer direct kunnen gaan jagen op sportieve revanche. Hij is positief en spreekt zich uit in de vooruitblik van Mercedes: "Met onze geplande updates op zak, kunnen we met een positief gevoel toeleven naar Silverstone. We gaan alleen niet naast onze schoenen lopen. We focussen ons op de job en we zullen wel zien waar de auto dit weekend zal staan."

Hoogtepunt

De Britse Grand Prix is volgens Wolff sowieso een groot hoogtepunt van het Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse teambaas wil gaan genieten: "De Britse race is één van de hoogtepunten van het seizoen. De sfeer in Silverstone is uniek en de support van de fans is echt waanzinnig. Het is ook onze thuisrace, want de fabrieken in Brackley en Brixworth zijn vlakbij. De layout is enorm snel en dat zorgt voor geweldige races. Hopelijk kunnen we goed presteren en een goede show creëren."