Hill denkt dat Hamilton Verstappen kan verslaan: "Dan raakt Max drie keer de muur"

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Oostenrijkse Grand Prix afgelopen weekend met overmacht. Hij heeft een grote voorsprong in het wereldkampioenschap, maar Damon Hill denkt dat Lewis Hamilton hem in gelijkwaardig materiaal zou kunnen verslaan.

Verstappen wordt momenteel gezien als de beste coureur in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander was in Oostenrijk oppermachtig en was in vrijwel elke sessie de snelste coureur. In de Sprint kwam hij bijvoorbeeld met ruim twintig seconden voorsprong over de streep. Men vraagt zich dan ook af wie hem momenteel nog kan gaan verslaan.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill laat in de F1 Nation Podcast weten dat Verstappen hem aan iemand doet denken: "Op dit moment zou ik zeggen dat Max de beste is, op basis van snelheid. Hij heeft een Senna-achtige angstaanjagende snelheid. Lewis heeft dat ook, maar hij lijkt meer op Alain Prost. Hij is wat meer netjes en opgeruimd. Het is de bereidheid van Max om de gevarenzone op te zoeken, het is eng. Hamilton heeft het voordeel dat hij door zijn ervaring weet hoe hij zijn grenzen kan verleggen."

Hill stelt dat Hamilton nog in staat is om races te winnen. De Britse oud-coureur gelooft in de stuurmanskunsten van zijn landgenoot en is van mening dat het verschil tussen Verstappen en Hamilton zeer klein is. Hill: "Als je zien tien races naast elkaar zou zetten, dan zou Lewis als winnaar uit de strijd komen. Misschien raakt Max dan in twee of drie races de muur. Dit omdat hij Lewis zo graag wil verslaan dat hij over de schreef zou gaan."