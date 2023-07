Ferrari-coureur Leclerc is nieuwsgierig naar performance op Silverstone: 'Ben benieuwd'

Terwijl het Formule 1-team van Mercedes bij de Red Bull Ring in performance stagneerde, wist Charles Leclerc namens Ferrari een goede tweede finishplaats te claimen. Na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix ziet de Monegask dat de werking van het nieuwe upgradepakket goede hoop geeft voor de toekomst.

Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar ook Carlos Sainz liet tijdens de recentelijke Oostenrijkse Grand Prix een goede racepace zien. Het scharlakenrode team is echter nog niet op het niveau van concurrent Red Bull, maar op de Red Bull Ring waren er goede signalen genoeg, meent Leclerc.

"Het nieuwe upgradepakket pakte goed uit. We moeten wel nog hard aan het werk blijven om Red Bull in te halen. Op racepace zijn zij nog steeds stukken sneller. Maar de auto voelt nu beter aan, en het team pusht harder dan ooit tevoren wat betreft het eerder uitrollen van nieuwe upgrades dan oorspronkelijk gepland. Dat is geweldig om te zien."

Aankomen weekend reist het F1-circus af naar het legendarische Silverstone, waar de Britse Grand Prix afgewerkt zal worden. De karakteristieken van het circuit verschillen van de Red Bull Ring, waardoor een nieuwsgierige Leclerc maar al te graag vooruitkijkt naar de trainingsessies op de vrijdag en de zaterdag. En ook wat betreft de kansen op eremetaal is de coureur met #16 positief gestemd, want op de vraag of Ferrari het resultaat in Oostenrijk bij Silverstone kan herhalen, antwoordt hij stellig:

"Dat is op zijn minst onze doelstelling. Het klopt dat Silverstone een ander circuit is dan de Red Bul Ring. Het zal mij heel erg benieuwen om te zien waar we ten opzichte van de rest zullen staan, want momenteel zijn de hogesnelheidsbochten nog het zwakke punt van de auto is. En die zijn er op Silverstone genoeg. Ik ben erg benieuwd of dit nieuwe pakket in Engeland goed zal werken", sluit Leclerc af.