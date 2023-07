Norris roept demonstranten op weg te blijven: "Het is enorm arrogant"

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. In Groot-Brittannië vreest men dat de race zal worden verstoord door klimaatdemonstranten. Ook McLaren-coureur Lando Norris heeft die verhalen gehoord en hij roept iedereen op om dit soort dingen niet te doen.

In de afgelopen maanden werden veel sportwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk verstoord door klimaatdemonstranten van Just Stop Oil. Recent werd bijvoorbeeld de wereldberoemde cricketwedstrijd The Ashes stilgelegd omdat een groepje demonstranten het veld op was gelopen. Vorig jaar liepen een aantal demonstranten ook het Wellington Straight op tijdens de Britse Grand Prix. De race was toen net stilgelegd vanwege de crash van Guanyu Zhou en de demonstranten werden snel opgepakt.

De vrees bestaat dat de demonstranten ook dit jaar de Britse Grand Prix willen verstoren. McLaren-coureur Lando Norris heeft een duidelijke boodschap voor de demonstranten en spreekt zich uit bij Reuters: "We maken ons zorgen ja. Het is dom om je leven in gevaar te brengen als er auto's op de baan rijden. Het is enorm arrogant omdat het consequenties kan hebben voor de coureurs als er iets gebeurt. Iedereen heeft het recht om te demonstreren en ik denk dat er goede en slechte manieren zijn om dit te doen. Ik hoop dat mensen slim genoeg zijn om hier niets te doen. Er zijn veel veiligere manieren om je punt te maken."