Glock ziet Verstappen concurrentie 'vernederen'

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing waren afgelopen weekend in Oostenrijk oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander was in vrijwel elke sessie de snelste en wisselde in de slotronde van de Grand Prix doodleuk van banden om ook nog voor de snelste ronde te gaan. Volgens Timo Glock vernederde Verstappen de concurrentie.

Verstappen liet op de Red Bull Ring maar weer eens zien waarom hij momenteel de beste coureur is in de koningsklasse van de autosport. In Oostenrijk startte hij de Grand Prix vanaf de pole position, maar moest hij vanwege een alternatieve strategie wel de Ferrari's inhalen halverwege de race. Dit deed het met speels gemak waarna hij simpel wegreed en in de laatste ronde op een nieuw setje softs ook nog het extra puntje voor de snelste ronde pakte.

Vertrouwen

Verstappen kwam zelf met het idee om zijn banden te wisselen in de slotronde en hij had daarvoor veel vertrouwen in zijn pitcrew. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock was onder de indruk en spreekt zich uit in zijn Sky Sports-column: "Max Verstappen ging voor het perfecte weekend en hij slaagde voor die missie. De manier waarop hij de pitlane in kwam rijden, liet zien hoe groot zijn vertrouwen in het team is. Hij daagde iedereen uit. Als dat fout was gegaan, was hij de loser van zijn land geweest."

Vernedering

Glock is van mening dat Red Bull tijdens de pitstops ook een harde klap uitdeelde aan de concurrentie. Bij de Oostenrijkse renstal ging alles zoals gehoopt en waren er nul problemen. Glock: "Het laat zien hoe sterk Red Bull op dit moment is. Ze hebben enorm veel zelfvertrouwen en die pitstops zijn absurd snel. Verstappen reed daarna de snelste ronde en gaf de concurrentie geen hoop op het extra puntje. Het leek wel alsof ze de rest vernederde. Zijn bandenmanagement is beter dan wie dan ook ter wereld."