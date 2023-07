McLaren hint op chroomkleurige livery voor Britse Grand Prix

Eerder vandaag deelde het team van McLaren een bijzondere video op sociale media. In de korte video was te zien hoe Lando Norris een ruimte binnenliep en ergens zeer enthousiast op reageerde. McLaren hintte op een speciale livery en dat lijken ze nu te bevestigen.

In een nieuwe video deelt het team beelden van de auto's uit het verleden. In de eerste jaren van deze eeuw reed het team namelijk met een chroomkleurige livery. Bij de video staakt de tekst: "cool then, still cool now." Daarnaast zijn de officiële logo's van het team aangepast en is het logo van sponsor Google Chrome te zien. Een speciale samenwerking lijkt dus goed mogelijk te zijn.