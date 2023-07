Domenicali ziet Duitse Grand Prix wel zitten: "Die markt is voor ons heel belangrijk"

De Formule 1-kalender heeft in de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan. Er zijn veel nieuwe Grands Prix bijgekomen en er zijn een aantal klassieke races verdwenen van de kalender verdwenen. Vooral de afwezigheid van de Duitse Grand Prix zorgt voor ontevredenheid, maar Stefano Domenicali staat open voor een comeback.

In 2019 werd er voor het laatst een officiële Duitse Grand Prix verreden op de Hockenheimring. Een jaar later werd er tijdens de coronacrisis ook nog gereden op de Nürburgring, maar die wedstrijd werd niet verreden onder de noemer van de Duitse Grand Prix. Met twee iconische circuits lijkt het land een goede toevoeging voor de kalender te zijn, maar een comeback lijkt niet tot de mogelijkheden te behoren.

Liefdadigheidsinstelling

Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt daar echter anders over. De Italiaan zou de Duitse Grand Prix graag zien terugkeren op de kalender. In gesprek met de krant Bild am Sonntag legt Domenicali de zaakjes uit: "We vragen echt geen 100 miljoen euro om een Grand Prix te kunnen organiseren. Aan de andere kant, we zijn ook geen liefdadigheidsinstelling. Een Grand Prix moet het ook vanuit ons perspectief waard zijn."

Audi

Domenicali ziet de komst van een Duitse Grand Prix dus wel zitten. De Italiaan zou graag in gesprek gaan met de lokale politiek en ziet voor de toekomst mogelijkheden: "Als bondskanselier Olaf Scholz of de verantwoordelijke minister ervoor open staat, dan ben ik altijd bereikbaar. Ik wil graag een goede financiering zien om Duitsland weer een Grand Prix-land te maken. Die markt is voor ons heel belangrijk, vooral omdat Audi in 2026 de sport betreedt."