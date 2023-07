McLaren hint op speciale actie voor Britse Grand Prix

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. Het is de thuisrace voor het team van McLaren en hun coureur Lando Norris. Het lijkt erop dat het team iets speciaals in petto heeft, op sociale media hinten ze daar in ieder geval op.

In een korte video loopt Norris een ruimte in en lijkt hij te hinten op iets bijzonders. McLaren heeft daarnaast het logo op sociale media aangepast. Het gebruikelijke oranje is ingeruild voor een chroomkleurig logo, met deze kleurstelling reed McLaren jarenlang in de eerste tien jaar van deze eeuw. McLaren tagt ook sponsor Google en gebruikt de hashtag googlechrome. Het team belooft snel met meer nieuws te komen.