Wolff doet geheimzinnig over nieuw contract Hamilton

Lewis Hamilton beschikt momenteel nog steeds over een aflopend contract bij het team van Mercedes. Zowel Mercedes als Hamilton hebben aangegeven dat ze het contract snel willen verlengen. Beide partijen zijn nog steeds met elkaar in gesprek en teambaas Toto Wolff doet geheimzinnig over de contractduur.

Hamilton werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar hij verwees dat zelf naar het rijk der fabelen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil Mercedes trouw blijven en riep eerder dat een nieuwe deal dichtbij was. Dat bleek niet het geval te zijn en momenteel gaan er weer veel geruchten rond over zijn toekomst en de onderhandelingen.

In de Britse media gaan er verhalen rond over de contractduur. Hamilton zou een vijfjarig contract willen tekenen, maar Mercedes zou dat niet zien zitten. Teambaas Toto Wolff spreekt zich uit bij Sky Sports: "Dit gaat niet over geld. Het gaat om de toekomst, wat willen we verbeteren? We praten niet over geld of contractduur, het zijn andere dingen. Hij zal nog een tijdje voor ons rijden. Voor de Britten betekent dat twee jaar, voor Amerikanen betekent het dat het langer duurt. Het ligt er ergens tussenin."